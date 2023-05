Exposition immersive Tobi-Ishi Avenue du quartier neuf, 6 mai 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

TOBI-ISHI exposition de céramique immersive.

Par JULIE BOUCHERAT.

Paysage sonore et vidéo par FRANZ VULDER ALLAIN.

TOBI-ISHI est une expression japonaise que l’on pourrait littéralement traduire par « pierres volantes » ou « pierres à sauter ». Elle décrit le fait de disposer des pierres de gué en travers d’un cours d’eau afin de former un sentier et d’en permettre son franchissement. Ludique et sonore, cette expression invite le public à se laisser guider joyeusement vers de nouvelles rives.

TOBI-ISHI est une exposition de céramique immersive.

RDV de 15h à 18h..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. EUR.

Avenue du quartier neuf Chapelle

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



TOBI-ISHI immersive ceramic exhibition.

By JULIE BOUCHERAT.

Sound and video landscape by FRANZ VULDER ALLAIN.

TOBI-ISHI is a Japanese expression that could literally be translated as « flying stones » or « jumping stones ». It describes the fact of arranging ford stones across a river to form a path and allow its crossing. Playful and sonorous, this expression invites the public to be guided joyfully to new shores.

TOBI-ISHI is an immersive ceramic exhibition.

Visit from 3pm to 6pm.

Exposición de cerámica inmersiva TOBI-ISHI.

Por JULIE BOUCHERAT.

Paisaje sonoro y vídeo de FRANZ VULDER ALLAIN.

TOBI-ISHI es una expresión japonesa que podría traducirse literalmente como « piedras voladoras » o « piedras saltarinas ». Describe el acto de colocar piedras de vado sobre un curso de agua para formar un camino y permitir cruzarlo. Juguetona y sonora, esta expresión invita al público a dejarse guiar alegremente hacia nuevas orillas.

TOBI-ISHI es una exposición de cerámica inmersiva.

Visita de 15.00 a 18.00 h.

TOBI-ISHI Immersive Keramikausstellung.

Von JULIE BOUCHERAT.

Klang- und Videolandschaft von FRANZ VULDER ALLAIN.

TOBI-ISHI ist ein japanischer Ausdruck, der wörtlich mit « fliegende Steine » oder « Sprungsteine » übersetzt werden kann. Er beschreibt das Verlegen von Furtsteinen über einen Wasserlauf, um einen Pfad zu bilden und diesen zu überqueren. Dieser spielerische und klangvolle Ausdruck lädt das Publikum dazu ein, sich freudig zu neuen Ufern führen zu lassen.

TOBI-ISHI ist eine immersive Keramikausstellung.

RDV von 15 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Seignanx