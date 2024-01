Atelier L’Expo idéale selon Hervé Tullet Quartier neuf Saint-Martin-de-Seignanx, samedi 10 février 2024.

Atelier L’Expo idéale selon Hervé Tullet Quartier neuf Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-23 15:30:00

C’est quoi une Expo Idéale ?

C’est une exposition participative qui invite enfants et adultes à libérer leur créativité. Hervé Tullet, auteur de livres pour enfants et créateur de ce projet, propose de s’inspirer de son travail, de ses réflexions, et de ses techniques de création pour que chacun puisse créer son Expo Idéale. Elle peut se faire dans une boite à chaussure, un atelier, ou pourquoi pas dans une Chapelle ! Elle peut être en noir et blanc, toute rouge, ou toute jaune, ou multicolore…

Tout le matériel sera prêt sur place à votre arrivée et vous serez guidés pour suivre les méthodes d’Hervé Tullet, et assurer une cohérence finale.

DATES ATELIERS FÉVRIER:

-samedi 10

-dimanche 11

-mercredi 14

-samedi 17

-dimanche 18

-tous les jours du 19 au 23 février

HORAIRES : 1ère session d’atelier à 14h, et 2nde session à 15h30.

Dès 5 ans.

Vernissage samedi 24 mars à 16h.

EUR.

Quartier neuf Chapelle

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine catach@catach.fr



L’événement Atelier L’Expo idéale selon Hervé Tullet Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Seignanx