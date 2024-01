Spectacle jeune public Promenons-nous dans… Zone artisanale Souspesse, route Océane Saint-Martin-de-Seignanx, samedi 3 février 2024.

Spectacle jeune public Promenons-nous dans… Zone artisanale Souspesse, route Océane Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03 16:00:00

« Promenons-nous dans les boîtes »…

Venez vivre en famille une épopée poétique à la craie et en objets…

Chaque boîte contient une histoire. Chaque histoire donne vie à un théâtre d’objets, des objets extraordinaires… Une joueuse enjouée nous emmène en promenade dans la forêt de nos imaginaires. Elle raconte et rencontre des êtres singuliers. Chacun à sa manière va sortir de sa boîte et se frayer de nouveaux chemins pour cueillir l’audace, la liberté, et rencontrer l’altérité.

RDV à 11h pour les bouts de choux de 8 mois à 2 ans. Le spectacle durera 30 min et mettra en avant la rencontre de son corps, de l’autre et de son imaginaire sur les traces d’un doudou parti rallumer les étoiles.

RDV à 15h pour les enfants dès 3 ans. Cette version durera 40 minutes et s’inscrit comme un hymne à s’ouvrir à la nature et à sa nature profonde, en ôtant les frontières de l’entre soi.

EUR.

Zone artisanale Souspesse, route Océane Salle de l’ESAT Souspesse

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine catach@catach.fr



L'événement Spectacle jeune public Promenons-nous dans… Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Seignanx