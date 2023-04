Randonnée pédestre La Transballu Chemin d’Uzu, 30 avril 2023, Saint-Martin-de-Sanzay.

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Thouarsais à travers 3 circuits de randonnées pédestres de 7,5 ; 11 et 15 kms pour les plus sportifs !

Départ libre à partir de 8h.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Chemin d’Uzu Départ de la Ballastière

Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Get off the beaten track and discover the Thouarsais landscapes through 3 hiking circuits of 7,5 ; 11 and 15 kms for the most sportive ones !

Free departure from 8 am

Salga de los caminos trillados y explore la campiña de Thouarsais en tres recorridos a pie de 7,5, 11 y 15 km para los más deportistas

Salida gratuita a partir de las 8 h

Verlassen Sie die ausgetretenen Pfade und durchstreifen Sie die Landschaften von Thouarsais auf 3 Wanderrouten von 7,5; 11 und 15 km für die Sportlichsten!

Freie Abfahrt ab 8 Uhr

Mise à jour le 2023-04-15 par Maison du Thouarsais