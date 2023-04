Vide Chambre, Dressing & Puériculture de l’Amicale RPI St Martin / Vanxains Ancienne école Saint-Martin-de-Ribérac Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Martin-de-Ribérac

Vide Chambre, Dressing & Puériculture de l’Amicale RPI St Martin / Vanxains Ancienne école, 14 mai 2023, Saint-Martin-de-Ribérac. Vide ta chambre, dressing & Puériculture ! 2 € le mètre (extérieur) 3 € intérieur- Buvette et petite restauration sur place.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

Ancienne école

Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Empty your room, dressing room & Childcare ! 2 ? meter (outside) 3 ? meter (inside) – refreshment bar and food on site ¡Vacíe su habitación, vestidor y cuidado de niños ! 2€ metro (exterior) 3€ interior – refrescos y aperitivos in situ Leere dein Zimmer, Ankleidezimmer und Kinderzimmer! 2 ? der Meter (außen) 3 ? innen- Getränke und kleine Snacks vor Ort Mise à jour le 2023-04-18 par Val de Dronne

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Martin-de-Ribérac Autres Lieu Ancienne école Adresse Ancienne école Ville Saint-Martin-de-Ribérac Departement Dordogne Lieu Ville Ancienne école Saint-Martin-de-Ribérac

Ancienne école Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-riberac/

Vide Chambre, Dressing & Puériculture de l’Amicale RPI St Martin / Vanxains Ancienne école 2023-05-14 was last modified: by Vide Chambre, Dressing & Puériculture de l’Amicale RPI St Martin / Vanxains Ancienne école Ancienne école 14 mai 2023 Ancienne école Saint-Martin-de-Ribérac

Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne