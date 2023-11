MARCHÉ DE NOËL : ARTISANS ET CRÉATEURS Saint-Martin-de-Londres, 9 décembre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Marché de Noël au coeur du village avec des artisans et des créateurs..

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 19:30:00. .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Christmas market in the heart of the village with craftsmen and designers.

Mercado navideño en el corazón del pueblo con artesanos y diseñadores.

Weihnachtsmarkt im Herzen des Dorfes mit Kunsthandwerkern und Kreativen.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU GRAND PIC ST LOUP