ASSOCIATION FABULES : INITIATION AU SWING AVEC LES TRIPLETTES Saint-Martin-de-Londres, 26 novembre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

L’Association Fabules vous propose un nouveau stage de danse SWING avec Les Triplettes à la Salle des Rencontres de Saint Martin de Londres.

2023-11-26 11:00:00 fin : 2023-11-26 14:30:00. .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



The Fabules Association offers a new SWING dance workshop with Les Triplettes at the Salle des Rencontres in Saint Martin de Londres

La Asociación Fabules propone un nuevo taller de danza SWING con Les Triplettes en la Salle des Rencontres de Saint Martin de Londres

Die Association Fabules bietet einen neuen SWING-Tanzkurs mit Les Triplettes im Salle des Rencontres in Saint Martin de Londres an

