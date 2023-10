HALLOWEEN DE L’APE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES Saint-Martin-de-Londres, 31 octobre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Halloween de l’APE de Saint-Martin-de-Londres

Mardi 31 octobre à 17h30.

Rejoignez-nous Place de la Fontaine.

2023-10-31

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Tuesday October 31st at 5.30pm.

Join us at Place de la Fontaine

Halloween organizado por la Asociación de Padres Saint-Martin-de-Londres

Martes 31 de octubre a las 17.30 h

Únase a nosotros en la Place de la Fontaine

Halloween der EV von Saint-Martin-de-Londres

Dienstag, den 31. Oktober um 17:30 Uhr.

Treffen Sie uns am Place de la Fontaine

