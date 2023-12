DÉFI SÉRÉNITÉ – VIVRE ET MANGER MIEUX Saint-Martin-de-Londres, 10 octobre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-10 10:00:00

fin : 2023-10-10 12:00:00

Découvrez de nouvelles approches pour le maintien du Bien vieillir

Abordez une autre façon de Manger & Vivre mieux avec la pleine Conscience

Retrouvez une connexion entre son corps et son esprit au moment de manger

Profitez d’une action dans votre commune dans une ambiance conviviale autour d’une collation à thème

Adaptez ces ateliers en fonction de vos envies et besoins. Préservez le plaisir de c.

Découvrez de nouvelles approches pour le maintien du Bien vieillir

Abordez une autre façon de Manger & Vivre mieux avec la pleine Conscience

Retrouvez une connexion entre son corps et son esprit au moment de manger

Profitez d’une action dans votre commune dans une ambiance conviviale autour d’une collation à thème

Adaptez ces ateliers en fonction de vos envies et besoins. Préservez le plaisir de c

Découvrez de nouvelles approches pour le maintien du Bien vieillir

Abordez une autre façon de Manger & Vivre mieux avec la pleine Conscience

Retrouvez une connexion entre son corps et son esprit au moment de manger

Profitez d’une action dans votre commune dans une ambiance conviviale autour d’une collation à thème

Adaptez ces ateliers en fonction de vos envies et besoins. Préservez le plaisir de cuisiner et de bien manger

.

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-10-06 par OT DU GRAND PIC ST LOUP