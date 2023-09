INITIATION AU SWING Saint-Martin-de-Londres, 8 octobre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

L’association Fabules propose une initiation aux danses swing ouverte à toutes et à tous. Solo swing de 11 à 12h et Lindy hop (danse à 2) de 13h30 à 14h30. Aucun niveau requis. Payant à prix libre. Pas de réservations. Venez avec votre bonne humeur, des vêtements souples et de bonnes chaussures Apéro au marché entre les deux stages et repas tiré du sac à midi..

2023-10-08 11:00:00 fin : 2023-10-08 12:00:00. .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



The Fabules association offers an introduction to swing dancing open to all. Solo swing from 11am to 12pm and Lindy hop (2-person dance) from 1.30pm to 2.30pm. No level required. Free admission. No reservations required. Bring a good mood, soft clothes and good shoes. Aperitif at the market between the two workshops and packed lunch at midday.

La asociación Fabules propone una iniciación al baile del swing abierta a todos. Solo swing de 11h a 12h y Lindy hop (baile para 2 personas) de 13h30 a 14h30. No se requiere nivel. Entrada gratuita. No es necesario reservar. Traiga su buen humor, ropa suave y buenos zapatos. Aperitivo en el mercado entre los dos cursos y comida para llevar al mediodía.

Der Verein Fabules bietet eine Einführung in die Swing-Tänze an, die für alle offen ist. Swing-Solo von 11 bis 12 Uhr und Lindy Hop (Tanz zu zweit) von 13.30 bis 14.30 Uhr. Es ist kein bestimmtes Niveau erforderlich. Kostenpflichtig zu einem freien Preis. Es sind keine Reservierungen erforderlich. Bringen Sie gute Laune, flexible Kleidung und gute Schuhe mit. Aperitif auf dem Markt zwischen den beiden Kursen und Mittagessen aus der Tasche.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP