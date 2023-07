RENCONTRE PAPILLES ET SAVEURS – LES CABRIS DE CHLOÉ Saint-Martin-de-Londres, 25 juillet 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Visite et dégustation chez Christelle chèvrerie à Montlous. Cheminement sur la draille : ancien chemin des troupeaux en compagnie du groupe Music’Al Païs Prévoir chaussures fermées – Rendez vous à 18h30 parking de l’église au Frouzet..

Visit and tasting at Christelle’s goat farm in Montlous. Walk along the draille: the old herd path, accompanied by the group Music?Al Païs Bring closed shoes? Meet at 6.30pm in the church parking lot at Le Frouzet.

Visita y degustación en la granja de cabras de Christelle en Montlous. Paseo por el draille: el antiguo camino de los rebaños, acompañado por el grupo Music?Al Païs Llevar calzado cerrado ? Cita a las 18h30 en el aparcamiento de la iglesia de Le Frouzet.

Besuch und Verkostung bei Christelle chèvrerie in Montlous. Wanderung auf der Draille: alter Herdenweg in Begleitung der Gruppe Music?Al Païs Geschlossene Schuhe mitbringen ? Treffpunkt: 18:30 Uhr Parkplatz der Kirche in Le Frouzet.

