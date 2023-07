MARCHÉS NOCTURNES DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES Saint-Martin-de-Londres, 21 juillet 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

A noter dans vos agendas, 5 belles soirées à partager lors des marchés nocturnes en plein cœur du village cet été (organisé par Arts des Remparts).

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Mark your calendars for 5 great evenings to share during the night markets in the heart of the village this summer (organized by Arts des Remparts)

Marque en su calendario 5 veladas estupendas para compartir en los mercados nocturnos del corazón del pueblo este verano (organizados por Arts des Remparts)

Merken Sie sich 5 schöne Abende vor, die Sie während der Nachtmärkte im Herzen des Dorfes diesen Sommer teilen können (organisiert von Arts des Remparts)

Mise à jour le 2023-07-03 par OT DU GRAND PIC ST LOUP