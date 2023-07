CINÉMA EN PLEIN AIR Saint-Martin-de-Londres, 18 juillet 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Le Foyer Rural de Saint Martin de Londres vous propose, en partenariat avec Ciné Garrigues, la projection en plein air du film Maison de Retraite de Thomas Gilou.

Un apéritif est offert à 19h30 suivi d’un repas partagé à 20h30 (chacun apporte de quoi).

Début de la séance à 22h..

2023-07-18 19:30:00 fin : 2023-07-18 . EUR.

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



The Foyer Rural de Saint Martin de Londres, in partnership with Ciné Garrigues, invites you to an open-air screening of Thomas Gilou’s film Maison de Retraite.

An aperitif is offered at 7:30pm, followed by a shared meal at 8:30pm (bring your own).

Screening begins at 10pm.

En colaboración con Ciné Garrigues, el Foyer Rural de Saint Martin de Londres organiza una proyección al aire libre de la película Maison de Retraite, de Thomas Gilou.

A las 19.30 h se servirá un aperitivo, seguido de una comida a las 20.30 h (traer comida).

La película comienza a las 22.00 horas.

Das Foyer Rural von Saint Martin de Londres bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Ciné Garrigues die Freiluftvorführung des Films Maison de Retraite von Thomas Gilou an.

Um 19:30 Uhr wird ein Aperitif angeboten, gefolgt von einem gemeinsamen Essen um 20:30 Uhr (jeder bringt etwas mit).

Beginn der Filmvorführung um 22 Uhr.

