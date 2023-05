FESTI’VAL DE LONDRES – 1ER JUILLET 2023, 1 juillet 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

Festi’Val de Londres 2023. Au menu : arts de la scène, des rues et des champs !

Une ambiance festive et originale pour ouvrir la saison estivale !.

2023-07-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-01 02:00:00. .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Festi’Val de Londres 2023. On the menu: performing arts, street arts and field arts!

A festive and original atmosphere to open the summer season!

Festi’Val de Londres 2023. En el menú: ¡artes escénicas, artes de calle y artes de campo!

Un ambiente festivo y original para inaugurar la temporada estival

Festi’Val von London 2023. Auf dem Menüplan: Bühnen-, Straßen- und Feldkunst!

Eine festliche und originelle Atmosphäre, um die Sommersaison zu eröffnen!

