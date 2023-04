OLYMPIADES FAMILIALES, 14 mai 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Un évènement organisé par l’APE et Daniel Sussi, en collaboration avec les associations sportives de Saint Martin de Londres! Venez profiter d’une journée sportive et ludique en famille avec vos enfants, entre amis ou si vos ados ont envie de monter une équipe entre eux!.

2023-05-14 à 08:45:00 ; fin : 2023-05-14 16:30:00. EUR.

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



An event organized by the APE and Daniel Sussi, in collaboration with the sports associations of Saint Martin de Londres! Come and enjoy a sporty and playful day with your family, friends or if your teenagers want to create a team!

¡Un evento organizado por la APE y Daniel Sussi, en colaboración con las asociaciones deportivas de Saint Martin de Londres! ¡Ven a disfrutar de un día deportivo y divertido con tu familia, amigos o si tus hijos adolescentes quieren formar un equipo!

Eine Veranstaltung, die von der EV und Daniel Sussi in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen von Saint Martin de Londres organisiert wurde! Genießen Sie einen Tag voller Sport und Spaß mit Ihrer Familie und Ihren Kindern, mit Freunden oder wenn Ihre Teenager Lust haben, eine Mannschaft zu gründen!

