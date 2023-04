RANDONNÉES NOCTURNES, 15 avril 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Randonnées Nocturne avec Rando & Compagnie.

Casse-croûte tiré du sac que j’agrémente d’une boisson locale, puis observation de la voûte céleste et retour environ 3h plus tard des étoiles plein les yeux ….

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Night hikes with Rando & Compagnie.

I took a snack from my bag, which I complemented with a local drink, then observed the sky and returned about 3 hours later with stars in my eyes …

Caminatas nocturnas con Rando & Compagnie.

Un almuerzo para llevar con una bebida local, luego observación de la bóveda celeste y regreso unas 3 horas más tarde con estrellas en los ojos…

Nachtwanderungen mit Rando & Compagnie.

Nach einem kleinen Imbiss aus dem Rucksack, den ich mit einem lokalen Getränk verfeinere, beobachten wir den Sternenhimmel und kehren etwa drei Stunden später mit Sternen in den Augen zurück …

Mise à jour le 2023-03-10 par OT DU GRAND PIC ST LOUP