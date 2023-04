Balade en compagnie des poneys 744 Chemin du Val, 13 mai 2023, Saint Martin de l'If.

Direction l’Ecurie du Val au Cesne à Mont-de-l’If pour un moment paisible au cœur d’un site naturel exceptionnel ! Céline BOULANT, propriétaire des lieux et passionnée de chevaux depuis toujours, vous emmène à la découverte d’une vallée naturelle et de sa campagne normande… Avant de marcher dans le Val au Cesne en compagnie des poneys, vous prendrez soin des animaux (brosser, seller…). De retour à l’Ecurie, un goûter 100 % local vous attendra.

Pour toute la famille, enfants à partir de 4 ans. 1 poney par famille. Parcours d’environ 5 km..

2023-05-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .

744 Chemin du Val

Saint Martin de l’If 76190 Seine-Maritime Normandie



Head for the Val au Cesne stable in Mont-de-l?If for a peaceful moment in the heart of an exceptional natural site! Céline BOULANT, owner of the place and passionate about horses since ever, will take you to discover a natural valley and its Norman countryside? Before walking in the Val au Cesne with the ponies, you will take care of the animals (brushing, saddling?). Back at the stable, a 100% local snack will be waiting for you.

For the whole family, children from 4 years old. 1 pony per family. Course of approximately 5 km.

Diríjase a la caballeriza Val au Cesne, en Mont-de-l’If, para disfrutar de un momento de tranquilidad en el corazón de un paraje natural excepcional Céline BOULANT, propietaria de la cuadra y amante de los caballos de toda la vida, le llevará a descubrir un valle natural y su campiña normanda? Antes de pasear por el Val au Cesne con los ponis, se ocupará de los animales (cepillado, ensillado…). De vuelta a los establos, le esperará un tentempié 100% local.

Para toda la familia, niños a partir de 4 años. 1 poni por familia. Recorrido de unos 5 km.

Die Ecurie du Val au Cesne in Mont-de-l’If ist ein Ort der Ruhe inmitten einer außergewöhnlichen Naturlandschaft! Céline BOULANT, die Besitzerin des Hofes und Pferdeliebhaberin seit jeher, nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch ein natürliches Tal und die normannische Landschaft? Bevor Sie mit den Ponys durch das Val au Cesne reiten, werden Sie sich um die Tiere kümmern (striegeln, satteln?). Nach der Rückkehr in den Stall erwartet Sie ein Imbiss, der zu 100 % aus der Region stammt.

Für die ganze Familie, Kinder ab 4 Jahren. 1 Pony pro Familie. Strecke von ca. 5 km.

Mise à jour le 2023-04-18 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité