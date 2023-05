Balade en ferme au Château Haut-de-Lerm Château Haut-de-Lerm, 30 juillet 2023, Saint-Martin-de-Lerm.

Le Château Haut de Lerm vous accueille pour la journée afin de déguster un repas fermier, accompagné des vins typiques d’Entre-deux-Mers et de profiter de l’animation musicale. Une visite des vignes et des chais sera possible. Réservation obligatoire avant le 27 juillet..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 16:00:00. EUR.

Château Haut-de-Lerm Lieu-dit Labourjade

Saint-Martin-de-Lerm 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Château Haut de Lerm welcomes you for the day to taste a farm meal, accompanied by typical Entre-deux-Mers wines and to enjoy the musical entertainment. A visit of the vineyards and the cellars will be possible. Reservation required before July 27th.

El Château Haut de Lerm le da la bienvenida por un día para disfrutar de una comida de granja, acompañada de vinos típicos de Entre-deux-Mers y animación musical. Será posible visitar los viñedos y las bodegas. Reserva obligatoria antes del 27 de julio.

Das Château Haut de Lerm empfängt Sie für einen Tag, um eine Mahlzeit vom Bauernhof zu genießen, dazu typische Weine aus Entre-deux-Mers zu trinken und die musikalische Unterhaltung zu genießen. Eine Besichtigung der Weinberge und der Weinkeller wird möglich sein. Reservierungen sind bis zum 27. Juli erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT de l’Entre-deux-Mers