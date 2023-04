Fête du village à St Martin de Lenne Saint-Martin-de-Lenne Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Martin-de-Lenne

Fête du village à St Martin de Lenne, 14 août 2023, Saint-Martin-de-Lenne. Le Comité des Fêtes de St Martin de Lenne vous invite à faire la fête !.

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-15 . . Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie



The Comité des Fêtes of St Martin de Lenne invites you to celebrate! El Comité des Fêtes de St Martin de Lenne le invita a celebrarlo Das Festkomitee von St Martin de Lenne lädt Sie zum Feiern ein! Mise à jour le 2023-03-06 par OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Saint-Martin-de-Lenne Autres Adresse Ville Saint-Martin-de-Lenne Departement Aveyron Lieu Ville Saint-Martin-de-Lenne

Saint-Martin-de-Lenne Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-lenne/

Fête du village à St Martin de Lenne 2023-08-14 was last modified: by Fête du village à St Martin de Lenne 14 août 2023 Saint-Martin-de-Lenne

Saint-Martin-de-Lenne Aveyron