Course cycliste – Polynormande Saint-Martin-de-Landelles Saint-Hilaire-du-Harcouët, 13 août 2023, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saint-Hilaire-du-Harcouët,Manche

Course cycliste professionnelle le dimanche 13 août 2023, manche de la Coupe de France.

Le départ a lieu sur la place Carnot à Avranches à 13h, ensuite les coureurs se dirigent vers le circuit fermé de Saint Martin de Landelles pour y effectuer 11 tours.

La manifestation est entièrement gratuite..

2023-08-13 13:00:00 fin : 2023-08-13 . .

Saint-Martin-de-Landelles

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50730 Manche Normandie



Professional cycling race on Sunday August 13, 2023, round of the Coupe de France.

The start takes place on Place Carnot in Avranches at 1pm, after which the riders head for the closed circuit at Saint Martin de Landelles to complete 11 laps.

The event is entirely free of charge.

Carrera ciclista profesional el domingo 13 de agosto de 2023, prueba de la Copa de Francia.

La salida tendrá lugar en la plaza Carnot de Avranches a las 13:00 horas, tras lo cual los pilotos se dirigirán al circuito cerrado de Saint Martin de Landelles para completar 11 vueltas.

El evento es totalmente gratuito.

Professionelles Radrennen am Sonntag, den 13. August 2023, Runde des Coupe de France.

Der Start erfolgt auf dem Place Carnot in Avranches um 13 Uhr, danach fahren die Fahrer auf die geschlossene Rennstrecke in Saint Martin de Landelles und absolvieren dort 11 Runden.

Die Veranstaltung ist völlig kostenlos.

