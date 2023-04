Théâtre de marionnettes : Boom Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Théâtre de marionnettes : Boom Centre de développement culturel, 15 avril 2023, Saint-Martin-de-Crau. Une œuvre poétique et visuelle adaptée aux très jeunes spectateurs !

2023-04-15 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-15 11:30:00.

Centre de développement culturel Place François Mittérand

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



A poetic and visual work adapted to very young spectators! Una obra poética y visual apta para espectadores muy jóvenes Ein poetisches und visuelles Werk, das für sehr junge Zuschauer geeignet ist!

