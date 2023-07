stage de création de masques saint martin de boubaux Saint-Martin-de-Boubaux, 14 juillet 2023, Saint-Martin-de-Boubaux.

Les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet de 14h30 à 18h, stage de création de masques au salle du foyer rural de Saint-Martin-de Boubaux. Stage gratuit ouvert aux enfants et aux adultes

Possibilité de travailler sur les objets les matins du 15 et 16 juillet, à planifier avec l’artiste animatrice Nina Bompard.

Contenu : apprentissage du processus de création d’un masque en papier mâché : sculpture sur argile, papiétage, séchage, démoulage, finitions…

Les travaux seront exposés le mercredi 19 juillet, ensuite les participants repartiront avec leurs masques.

Pour que nous puissions acheter l’argile et le papier, il est impératif de s’inscrire au plus tard le jeudi 6 juillet, en précisant nom, prénom et date de naissance.

Inscription : par courrier électronique à l’adresse natureetpatrimoine.sm@gmail.com ou par téléphone au 06 63 74 91 06

saint martin de boubaux saint martin de boubaux Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie 06 63 74 91 06 [{« link »: « mailto:natureetpatrimoine.sm@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T14:30:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00

2023-07-16T14:30:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

nature et patrimoine