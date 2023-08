GRAND CONCOURS DE BOULES Saint-Martin-de-Boubaux, 2 septembre 2023, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux,Lozère

Grand concours de boules en doublette organisé par le restaurant « La terrasse du Galeizon ».

Inscription à 15h, début à 16h. 5€ par personne.

A gagner 100€ + les mises et un repas pour 2 personnes.

Repas en soirée, menu à 15€, animation musical….

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



Grand concours de boules en doublette organized by the restaurant « La terrasse du Galeizon ».

Registration at 3pm, start at 4pm. 5? per person.

Prizes: 100? + stakes and a meal for 2.

Evening meal, menu at 15?, musical entertainment…

Organizado por el restaurante « La terrasse du Galeizon ».

Inscripción a las 15.00 h, comienzo a las 16.00 h. 5 por persona.

El premio es de 100€ + apuestas y una comida para 2 personas.

Cena, menú a 15?, animación musical…

Großer Boule-Wettbewerb im Doppelpack, organisiert vom Restaurant « La terrasse du Galeizon ».

Anmeldung um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. 5? pro Person.

Zu gewinnen gibt es 100? + Einsätze und ein Essen für 2 Personen.

Abendmahlzeit, Menü für 15?, musikalische Unterhaltung…

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère