SAINT MARTIN DE BOUBAUX EN FETE! Saint-Martin-de-Boubaux, 29 juillet 2023, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux,Lozère

Au programme de Saint Martin de Boubaux en fête:

15h: Pétanque en doublette, buvette et snack

20h30: Paêlla, réservation sur place

22h: Bal avec Music Paradise….

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



On the program for the Saint Martin de Boubaux festival:

3pm: Pétanque doubles, refreshments and snacks

8:30pm: Paêlla, reservation on site

22h: Ball with Music Paradise…

En el programa de las fiestas de Saint Martin de Boubaux:

15:00: dobles de petanca, refrescos y aperitivos

20.30 h: Paêlla, reserva in situ

22.00 h: Baile con música Paradise…

Das Programm von « Saint Martin de Boubaux en fête »:

15 Uhr: Boulespiel im Doppelpack, Getränke und Snacks

20:30 Uhr: Paella, Reservierung vor Ort

22 Uhr: Tanz mit Music Paradise…

Mise à jour le 2023-07-17 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère