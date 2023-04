Cirque Fantastique Saint-Martin-d'Auxigny Saint-Martin-d'Auxigny Catégories d’Évènement: Cher

2023-04-15 16:00:00 – 2023-04-15 Saint-Martin-d’Auxigny

Cher Saint-Martin-d’Auxigny . La Compagnie Fantastique vous propose deux représentations, venez passer un bon moment en famille ou entre amis tout en découvrant un spectacle varié avec des clowns, jongleurs et bien d’autres numéros. +33 6 47 15 08 00 Spectacle

