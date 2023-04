Fête de la Saint-Georges Saint-Martin-d'Auxigny Catégories d’Évènement: Cher

Fête de la Saint-Georges, 23 avril 2023, Saint-Martin-d'Auxigny . Saint-Martin-d’Auxigny ,Cher , Fête de la Saint-Georges Place de la Mairie Saint-Martin-d’Auxigny Cher

2023-04-23 10:15:00 10:15:00 – 2023-04-23 Saint-Martin-d’Auxigny

Cher . Les arboriculteurs, les Amis de l’Eglise et le Comité des fêtes organisent une journée pour fêter la Saint Georges ! +33 6 99 48 72 65 Fête

