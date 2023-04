Qui a refroidi Lemaure ? Une aventure polar interactive dont vous êtes le héros Saint-Martin-d'Auxigny Catégories d’Évènement: Cher

Qui a refroidi Lemaure ? Une aventure polar interactive dont vous êtes le héros Bibliothèque municipale Saint-Martin-d'Auxigny Cher

2023-06-15 16:00:00 – 2023-06-30 18:00:00

2023-06-15 16:00:00 – 2023-06-30 18:00:00 Saint-Martin-d’Auxigny

Cher . Muni d’une appli connectée à des planches de BD géantes, découvrez la scène de crime, le rapport d’autopsie, interrogez les témoins et confondez le coupable ! Une exposition interactive à découvrir. Exposition

