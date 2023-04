Atelier land’art Saint-Martin-d'Aubigny Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Martin-d'Aubigny

Atelier land’art, 25 octobre 2023, Saint-Martin-d'Aubigny. Réaliser une oeuvre éphémère à partir des éléments trouvés dans la nature..

2023-10-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-10-25 16:00:00. Saint-Martin-d'Aubigny 50190 Manche Normandie



Create an ephemeral work of art from elements found in nature. Crear una obra de arte efímera a partir de elementos de la naturaleza. Aus den in der Natur gefundenen Elementen ein vergängliches Kunstwerk herstellen.

