Atelier Herbier, 16 août 2023, Saint-Martin-d'Aubigny.

Venez réaliser votre herbier à partir des plantes et des arbres autour du musée..

2023-08-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-16 16:00:00. .

Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie



Come and make your own herbarium from the plants and trees around the museum.

Ven a hacer tu propio herbario con las plantas y árboles de los alrededores del museo.

Erstellen Sie Ihr Herbarium aus den Pflanzen und Bäumen rund um das Museum.

Mise à jour le 2023-04-10 par Côte Ouest Centre Manche