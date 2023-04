Vol au musée, 1 juillet 2023, Saint-Martin-d'Aubigny.

Un objet a été volé au musée, à vous de retrouver le voleur..

2023-07-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-01 16:00:00. .

Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie



An object has been stolen from the museum, it is up to you to find the thief.

Un objeto ha sido robado del museo, depende de ti encontrar al ladrón.

Ein Gegenstand wurde aus dem Museum gestohlen. Es liegt an Ihnen, den Dieb zu finden.

Mise à jour le 2023-04-07 par Côte Ouest Centre Manche