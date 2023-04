Journées du patrimoine de pays et des moulins, 24 juin 2023, Saint-Martin-d'Aubigny.

Venez à la découverte ou redécouverte du patrimoine, venez visiter la Maison de la Brique..

2023-06-24 à 13:30:00 ; fin : 2023-06-24 18:30:00. .

Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie



Come to the discovery or rediscovery of the heritage, come to visit the House of the Brick.

Venga a descubrir o redescubrir nuestro patrimonio, venga a visitar la Brick House.

Kommen Sie zur Entdeckung oder Wiederentdeckung des Kulturerbes, besuchen Sie das Maison de la Brique (Haus des Ziegels).

Mise à jour le 2023-04-10 par Côte Ouest Centre Manche