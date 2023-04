Meurtre au musée !, 13 mai 2023, Saint-Martin-d'Aubigny.

Viens mener l’enquête avec une équipe de détectives et résous le meurtre..

2023-05-13 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-13 22:30:00. .

Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie



Come and investigate with a team of detectives and solve the murder.

Ven a investigar con un equipo de detectives y resuelve el asesinato.

Komm und ermittle mit einem Team von Detektiven und löse den Mordfall.

Mise à jour le 2023-04-10 par Côte Ouest Centre Manche