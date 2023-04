Balade racontée du village à Saint-Martin d’Arberoue Village, 30 août 2023, Saint-Martin-d'Arberoue.

Habiter dans la Vallée de l’Arberoue, même lors d’un court séjour ou être de passage est une

chance où la découverte de ce territoire devient une histoire de « Rencontres Singulières»… Les

« Raconteurs de Pays » vous accompagneront un bout de chemin et vous donneront quelques clés en

vous accompagnant un bout de chemin pour regarder « autrement » cette vallée et ses trésors

cachées.

Balade racontée autour du village ou sur le sentier d’Eltzarruze.

Accueil au lieu de RDV, par Marie Luce Raconteur de Pays. Courte marche avec arrêts fréquents, partiellement ombragés dans un lieu exceptionnel, dans la nature autour du village de Saint Martin d’Arberoue.

La balade sera suivie par un moment de convivialité.

Lieu de RDV indiqué au moment de la réservation.

Départ assuré à partir de 5 personnes sur réservation.

2023-08-30 à ; fin : 2023-08-30 11:30:00. EUR.

Village

Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To live in the Arberoue Valley, even for a short stay or to be a visitor, is a chance to discover this

chance to discover this territory becomes a story of « Singular Encounters »? The

the « Raconteurs de Pays » will accompany you for a while and will give you some keys to discover the area

to look at this valley and its hidden treasures « differently »

hidden treasures.

Walk told around the village or on the path of Eltzarruze.

Welcome at the meeting point by Marie Luce, a local storyteller. Short walk with frequent stops, partially shaded in an exceptional place, in the nature around the village of Saint Martin d?Arberoue.

The walk will be followed by a moment of conviviality.

Meeting point indicated at the time of reservation.

Departure assured from 5 persons on reservation

Vivir en el Valle de Arberoue, incluso para una estancia corta o simplemente de paso, es una oportunidad para descubrir este

oportunidad de descubrir este territorio se convierte en una historia de « Encuentros Singulares »? El

raconteurs de Pays » le acompañarán en su camino y le darán algunas claves para descubrir la zona

para mirar « de otra manera » este valle y sus tesoros escondidos

tesoros escondidos.

Paseo narrado por el pueblo o por el sendero de Eltzarruze.

Acogida en el punto de encuentro por Marie Luce, narradora local. Paseo corto con paradas frecuentes, parcialmente sombreado en un lugar excepcional, en la naturaleza que rodea el pueblo de Saint Martin d’Arberoue.

El paseo irá seguido de un momento de convivencia.

Punto de encuentro indicado en el momento de la reserva.

Salida asegurada a partir de 5 personas previa reserva

Im Arberoue-Tal zu wohnen, selbst wenn es sich nur um einen kurzen Aufenthalt handelt, oder auf der Durchreise zu sein, ist eine Chance

die Entdeckung dieser Gegend wird zu einer Geschichte von « einzigartigen Begegnungen » Die

die « Raconteurs de Pays » begleiten Sie ein Stück des Weges und geben Ihnen einige Schlüssel an die Hand

sie ein Stück des Weges begleiten, um dieses Tal und seine Schätze « anders » zu betrachten

zu sehen.

Erzählte Wanderung rund um das Dorf oder auf dem Pfad von Eltzarruze.

Empfang am Treffpunkt durch Marie Luce, eine Erzählerin der Region. Kurze Wanderung mit häufigen, teilweise schattigen Pausen an einem außergewöhnlichen Ort in der Natur rund um das Dorf Saint Martin d’Arberoue.

Im Anschluss an den Spaziergang findet ein gemütliches Beisammensein statt.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben.

Abfahrt ab 5 Personen mit Reservierung

Mise à jour le 2023-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque