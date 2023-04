Yoga en pleine nature, 18 août 2023, Saint-Martin-d'Arberoue.

Un séjour dans la Vallée de l’Arbéroue est l’occasion de vous reconnecter avec l’essentiel, la nature,

l’air pur, les éléments… Pour vous accompagner dans cette quête, je vous propose une séance bienêtre autour de techniques de respiration, d’assouplissement du corps, de détente de l’esprit… Tenue

souple conseillée. Yoga en pleine nature autour du village (ou à l’intérieur selon la météo).

Yoga en pleine nature autour du village (ou à l’intérieur selon la météo). Tapis mis à disposition si nécessaire.

Sur Rendez-vous toute l’année à partir de 5 personnes. Pour les groupes nous consulter.

Activité accessible à tout public à partir de 12 ans..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 11:30:00. EUR.

Saint-Martin-d’Arberoue 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A stay in the Arbéroue Valley is an opportunity to reconnect with the essential, nature,

the pure air, the elements? To accompany you in this quest, I offer you a wellness session based on breathing techniques, body relaxation, mind relaxation? Dress

soft clothing is recommended. Yoga in the nature around the village (or inside depending on the weather).

Yoga in the countryside around the village (or indoors depending on the weather). Mats available if needed.

On appointment all year long from 5 persons. For groups, please contact us.

Activity accessible to all public from 12 years old.

Una estancia en el Valle de Arbéroue es una oportunidad para reencontrarse con lo esencial, la naturaleza,

el aire puro, los elementos? Para acompañarle en esta búsqueda, le propongo una sesión de bienestar basada en técnicas de respiración, relajación del cuerpo, relajación de la mente? Ropa

se recomienda llevar ropa suave. Yoga en el campo alrededor del pueblo (o en el interior según el tiempo).

Yoga en el campo alrededor del pueblo (o en el interior según el tiempo). Colchonetas disponibles si es necesario.

Con cita previa todo el año a partir de 5 personas. Para grupos, póngase en contacto con nosotros.

Esta actividad está abierta a todos a partir de 12 años.

Ein Aufenthalt im Arbéroue-Tal bietet Ihnen die Gelegenheit, sich wieder mit dem Wesentlichen, der Natur, zu verbinden,

der reinen Luft, den Elementen? Um Sie auf dieser Suche zu begleiten, biete ich Ihnen eine Wellness-Sitzung mit Atemtechniken, Lockerung des Körpers und Entspannung des Geistes an? Kleidung

lockere Kleidung wird empfohlen. Yoga in der Natur rund um das Dorf (oder drinnen, je nach Wetterlage).

Yoga in der Natur rund um das Dorf (oder drinnen, je nach Wetterlage). Matten werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

Nach Vereinbarung das ganze Jahr über ab 5 Personen. Für Gruppen wenden Sie sich bitte an uns.

Für alle Personen ab 12 Jahren geeignet.

Mise à jour le 2023-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque