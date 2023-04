MAGIE : DANI & ALBERT LARY – ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS, 5 mai 2023, Saint-Martin-Boulogne .

Saint-Martin-Boulogne, ,

MAGIE : DANI & ALBERT LARY – ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne

2023-05-05 – 2023-05-05

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais .

Saint-Martin-Boulogne DANI & ALBERT LARY – Comment faire disparaitre son père – magie

Gaya Prod

Tout public

Vendredi 5 mai – 20h30

Durée : 1h20

Assis – placement libre

TARIF : 10€

Très bonne question ! Un père, un fils, un loft, une fête d’anniversaire… Voici les ingrédients du tout nouveau spectacle de Dani & Albert Lary. Une fois n’est pas coutume … Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la démesure par ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles de France et d’Europe ( Le Château des secrets, la Clé des mystères, Retrotemporis, Tic Tac…) ,Dani Lary nous revient avec une création plus « intime » drôle et familiale.

Une soirée où tout ne se passera pas « exactement » comme il l’avait imaginé … Entre choc des générations , duels, surprises et imprévus… Mais ce qui est certain, c’est qu’ avec Dani Lary la magie est toujours de la partie !…

espacebrassens@orange.fr +33 3 21 10 04 90 https://www.centreculturelbrassens.fr/

