Jeux de plage pour enfants Les Petites Dalles, 9 août 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux.

Destinés aux enfants de 5 à 11 ans. A partir de 16 heures. Pour une meilleure organisation, inscriptions préalables à la cabine du Syndicat d’Initiative des Petites Dalles.Participation 1.50€.

2023-08-09 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-09 . .

Les Petites Dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



For children from 5 to 11 years old. Starting at 4pm. For a better organization, prior registration at the cabin of the Tourist Office of the Petites Dalles. 1.50€ participation

Para niños de 5 a 11 años. A partir de las 16.00 horas. Para una mejor organización, inscripción previa en la cabina del Syndicat d’Initiative des Petites Dalles.1.50?

Für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren bestimmt. Ab 16 Uhr. Für eine bessere Organisation ist eine vorherige Anmeldung in der Kabine des Syndicat d’Initiative des Petites Dalles erforderlich. 1,50 Euro Teilnahmegebühr

Mise à jour le 2023-02-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité