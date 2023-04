Concert Eglise st Martin, 7 août 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux.

Concert exceptionnel par le pianiste Dinu Constantinescu.

A l’église à 20h30.

Entrée 12€, avec programme..

2023-08-07 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-07 . .

Eglise st Martin Route des Petites Dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



Exceptional concert by the pianist Dinu Constantinescu.

At the church at 8:30 pm.

Admission 12? with program.

Concierto excepcional del pianista Dinu Constantinescu.

En la iglesia a las 20.30 h.

Entrada 12? con programa.

Außergewöhnliches Konzert des Pianisten Dinu Constantinescu.

In der Kirche um 20:30 Uhr.

Eintritt 12?, mit Programm.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité