Spectacle de marionnettes Les Petites Dalles, 29 juillet 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux.

Ce spectacle original, qui enchantera petits et grands, se déroulera à 16h sur le terrain près de la chapelle avec l’Association « Les Marmouset ».

Sans inscription préalable mais participation libre « au chapeau » à la fin..

Les Petites Dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



This original show, which will enchant young and old, will take place at 4pm on the field near the chapel with the Association « Les Marmouset ».

No prior registration is required, but free participation « by the hat » at the end.

Este original espectáculo, que encantará a grandes y pequeños, tendrá lugar a las 16.00 horas en el campo cercano a la capilla con la Asociación « Les Marmouset ».

No se requiere inscripción previa, pero la participación es gratuita « a la gorra » al final.

Dieses originelle Spektakel, das Groß und Klein begeistern wird, findet um 16 Uhr auf dem Gelände neben der Kapelle mit dem Verein « Les Marmouset » statt.

Ohne vorherige Anmeldung, aber freie Teilnahme « au chapeau » am Ende.

