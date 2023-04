Histoire et Architecture 75 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux Catégories d’Évènement: Saint-Martin-aux-Buneaux

Histoire et Architecture 75 Rue Joseph Heuzé, 25 juillet 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux. Promenade dans le hameau guidée par 2 conférenciers. Départ de la plage, heure à déterminer.

Groupe limité à 15 participants. Inscription préalable à la cabine du Syndicat d’initiative (2€).

75 Rue Joseph Heuzé Syndicat d’inititiative des petites dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



Walk in the hamlet guided by 2 lecturers. Departure from the beach, time to be determined.

Group limited to 15 participants. Prior registration at the Tourist Office booth (2€) Paseo por la aldea guiado por 2 conferenciantes. Salida de la playa, hora por determinar.

Grupo limitado a 15 participantes. Inscripción previa en la Oficina de Turismo (2 euros) Spaziergang durch den Weiler, geleitet von 2 Conferenciers. Start am Strand, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-aux-buneaux/

