Atelier modelage pour enfants Les Petites Dalles, 20 juillet 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux.

Le syndicat d’initiative propose un atelier initiation au modelage d’argile à 15h

Chaque enfant réalise un objet (animal, personnage, bijou…) qu’il emporte à l’issue de la séance.

Inscription préalable à la cabine du Syndicat d’initiative.

Tarif 5€/enfant..

2023-07-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-20 . .

Les Petites Dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



The tourist office proposes a workshop for beginners in clay modeling at 3 pm

Each child will create an object (animal, character, jewel…) to take home at the end of the session.

Prior registration at the Tourist Office booth.

Price 5€/child.

La oficina de turismo ofrece un taller de iniciación al modelado en arcilla a las 15.00 horas

Cada niño fabrica un objeto (animal, personaje, joya…) que se llevará a casa al final de la sesión.

Inscripción previa en la caseta de la Oficina de Turismo.

Precio 5?/niño.

Der Fremdenverkehrsverein bietet um 15 Uhr einen Workshop zur Einführung in das Modellieren von Ton an

Jedes Kind stellt ein Objekt her (Tier, Figur, Schmuck?), das es am Ende der Sitzung mit nach Hause nimmt.

Vorherige Anmeldung in der Kabine des Fremdenverkehrsamts.

Preis: 5 Euro pro Kind.

Mise à jour le 2023-02-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité