Atelier de lecture pour les enfants Les Petites Dalles, 12 juillet 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux.

Le syndicat d’initiatives propose un après-midi « lecture » pour les enfants.

Atelier réservé aux enfants de 6 à 8 ans à partir de 15h à la bibliothèque.

Tarif 1,50€/enfant. Inscriptions à la cabine de la plage..

2023-07-12 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-12 . .

Les Petites Dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



The syndicat d’initiatives proposes an afternoon « reading » for children.

Workshop reserved for children from 6 to 8 years old from 3pm at the library.

Price 1,50€/child. Registration at the beach cabin.

El syndicat d’initiatives propone una tarde de « lectura » para niños.

Taller reservado a niños de 6 a 8 años a partir de las 15.00 horas en la biblioteca.

Precio 1,50€/niño. Registro en la cabaña de la playa.

Der Fremdenverkehrsverband bietet einen « Lesenachmittag » für Kinder an.

Workshop für Kinder von 6 bis 8 Jahren ab 15 Uhr in der Bibliothek.

Preis 1,50?/Kind. Anmeldung in der Strandkabine.

Mise à jour le 2023-02-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité