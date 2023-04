Transats d’Albâtre : « baume végétal » Plage des Petites Dalles, 28 juin 2023, Saint-Martin-aux-Buneaux.

Nous vous proposons un atelier « baume végétal ».

RDV l’après-midi sur la plage des Petites Dalles.

Gratuit, mais réservation obligatoire (nombre de participants limité)..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 . .

Plage des Petites Dalles

Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie



We propose you a workshop « baume végétal ».

Meeting point in the afternoon on the beach of Petites Dalles.

Free, but reservation is required (limited number of participants).

Proponemos un taller de « bálsamo vegetal ».

Punto de encuentro por la tarde en la playa de Petites Dalles.

Gratuito, pero es necesario reservar (número limitado de participantes).

Wir bieten Ihnen einen Workshop « Pflanzenbalsam » an.

RDV am Nachmittag am Strand von Petites Dalles.

Kostenlos, aber Reservierung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl).

