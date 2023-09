Concours de belote Saint-Martial-d’Artenset, 30 septembre 2023, Saint-Martial-d'Artenset.

Saint-Martial-d’Artenset,Dordogne

Concours de belote à la plaine des sports à 14h.

Inscriptions par sms au 07 69 45 54 63 ou sur place à partir de 13h.

Mise par joueur : 10€

Buvette – gâteaux.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Belote competition at the Plaine des Sports at 2pm.

Registration by sms on 07 69 45 54 63 or on site from 1pm.

Stake per player: 10?

Refreshment bar – cakes

Competición de belote en la Plaine des Sports a las 14.00 horas.

Inscripciones por SMS al 07 69 45 54 63 o in situ a partir de las 13h.

Apuesta por jugador: 10?

Bar – pasteles

Belote-Wettbewerb in der Plaine des Sports um 14 Uhr.

Anmeldungen per SMS unter 07 69 45 54 63 oder vor Ort ab 13 Uhr.

Einsatz pro Spieler: 10?

Getränke und Kuchen

Mise à jour le 2023-09-21 par Vallée de l’Isle