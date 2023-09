Restructuration d’un corps de ferme Saint-Mars-la-Jaille Saint-Mars-la-Jaille, 13 octobre 2023, Saint-Mars-la-Jaille.

Par Yannick PEDEL, Studio d’architecture PEDEL

A proximuté du centre bourg de Saint Mars la Jaille sur les Vallons de l’Erdre, au lieu dit la Haute Poterie il a été procédé à la restructuration d’un corps de ferme patrimonial en maison d’habitation.

De caractère et d’esprit rural chaque pièce est de bonne taille et ne se réfère pas à l’esprit urbain. L’habitation comporte une surface habitable de 200 m². Les deux façades principales de cette longère occupent une orientation solaire à dominantes Est Ouest. Ainsi le soleil se promène-t-il toute la journée dans la maison et apporte une belle lumière dorée à l’intérieur de chaque espace. Cela créé une ambiance agréable, sereine, attachante & récréative.

Localisation : SAINT MARS LA JAILLE

Année de réalisation : 2022

Durée des études : Une année mois

Durée des travaux : 18 mois mois

Surface : 240 m²

