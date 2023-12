COUP DE MAIN NUMÉRIQUE Saint-Mars-du-Désert Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20 Ateliers d’accompagnement et de soutien dans l’utilisation des outils digitaux.

Organisé par L’association Coup de Main Numérique.

Pour réaliser des démarches en ligne, accéder à internet, faire un CV, apprendre l’utilisation des logiciels bureautique, ou encore découvrir les réseaux sociaux.

Sur inscription . Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

