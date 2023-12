JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES Saint-Mars-de-Coutais, 10 février 2024, Saint-Mars-de-Coutais.

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 16:00:00

.

Connaissez-vous la rivière du Tenu?

Collée au lac de Grand-Lieu, cette dernière abrite de nombreuses espèces de faune et de flore. A l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides, venez en apprendre plus sur ces environnements fragiles et découvrir celui du Tenu, en plein cœur du bourg de Saint-Mars-de-Coutais.

Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique



