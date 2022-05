Repas dansant Réveillon de la St-Sylvestre 2019-2020 salle des fêtes Saint-Mariens Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Mariens

Repas dansant Réveillon de la St-Sylvestre 2019-2020 salle des fêtes, 31 décembre 2019 20:00, Saint-Mariens. 31 décembre et 1 janvier 2020 Sur place Adulte: 75€; Enfant (-12ans): 20€ 06-73-05-10-79 Soirée dansante REVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE A ST-MARIENS Organisé par l’Amicale des anciens élèves Animé par l’orchestre Anim’Usic Passion Apéritif à 20h début du repas 21h MENU *SOUPE DE CHAMPAGNE ET SES AMUSES BOUCHES *BISQUE D’ÉTRILLE DU CAP ET SA GARNITURE *FILET DE SANDRE AU BEURRE ROSÉ *TROU NORMAND ‘ *SUPRÉME DE CHAPON AUX MORILLES GRATIN A LA TRUFFE POMME ANNA FONDANTE *SALADE PANACHÉE AUX NOIX ASSORTIMENT DE 7 FROMAGES CONFITURE DE CERISES NOIRES *DESSERT DU NOUVEL AN PARFUM NOUGAT/CRÈME BRULÉE *COUPE DE CHAMPAGNE *CAFÉ CANNELÉ *VIN COMPRIS DIGESTIF *SOUPE A L’OIGNON AU PETIT MATIN Au bon gout – GODINEAU TRAITEUR LAPOUYADE Adulte: 75€ Enfant(-12ans): 20€ Places limitées Paiement à la réservation Avant le 25 décembre 06-73-05-10-79 th 05-57-58-04-68 hr 05-57-68-65-82 hr Site web : https://animusicpassion.wixsite.com/monsite Infos réservation : 06-73-05-10-79 th ? 05-57-58-04-68 hr ? 05-57-68-65-82 hr salle des fêtes 33620 Saint-Mariens 33620 Saint-Mariens Au Bois Gironde mardi 31 décembre 2019 – 20h00 à 23h59

mercredi 1er janvier 2019 – 00h00 à 04h00

Détails Heure : 20:00 - 04:00 Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Mariens Autres Lieu salle des fêtes Adresse 33620 Saint-Mariens Ville Saint-Mariens lieuville salle des fêtes Saint-Mariens Departement Gironde

salle des fêtes Saint-Mariens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mariens/

Repas dansant Réveillon de la St-Sylvestre 2019-2020 salle des fêtes 2019-12-31 was last modified: by Repas dansant Réveillon de la St-Sylvestre 2019-2020 salle des fêtes salle des fêtes 31 décembre 2019 20:00 Saint-Mariens salle des fêtes Saint-Mariens

Saint-Mariens Gironde