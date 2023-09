Les limicoles de la côte Est Saint-Marcouf, 12 novembre 2023, Saint-Marcouf.

Saint-Marcouf,Manche

Accompagné par un agent du Parc, découvrez les principaux oiseaux migrateurs qui se nourrissent sur les plages de la côte Est du Cotentin en automne.

Réservation obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 12:00:00. .

Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie



Accompanied by a Park agent, discover the main migratory birds that feed on the beaches of the east coast of the Cotentin in autumn.

Reservations required. Meeting point given on registration.

Acompañado por un responsable del Parque, descubra las principales aves migratorias que se alimentan en otoño en las playas de la costa este de la península de Cotentin.

Imprescindible reservar. Punto de encuentro en el momento de la inscripción.

Entdecken Sie in Begleitung eines Parkmitarbeiters die wichtigsten Zugvögel, die sich im Herbst an den Stränden der Ostküste von Cotentin ernähren.

Eine Reservierung ist erforderlich. RDV-Ort wird bei der Anmeldung angegeben.

