FASCINANT WEEK-END – DÉGUSTATION ET REPAS AU CHÂTEAU DE MASSIGNAN Saint-Marcel-sur-Aude, 22 octobre 2023, Saint-Marcel-sur-Aude.

Saint-Marcel-sur-Aude,Aude

Dégustation de vins et repas au Château de Massignan

Le Château de Massignan, ancien domaine viticole transformé en hébergement par Carolin et Justin, vous ouvre ses portes le temps d’une dégustation à partir de 17h. L’occasion de découvrir les coins cachés du jardin et sa terrasse panoramique mais surtout de déguster les vins sous 3 couleurs en IGP Pays D’Oc du Domaine du Quay.

Un domaine situé au cœur du village de Saint Marcel-sur-Aude, où vinifient ensemble les frères Pendriez depuis 2006. Olivier, Marc et Céline prendront leur temps et mettront toute leur passion pour vous conter l’histoire de ce domaine familial depuis 1590 et leur secret de vinification !

Repas : produits locaux entrée, plat dessert

Adultes : 30€- vin compris.

Enfants : 15€ – jus de fruits compris.

Réservation obligatoire : 06 81 38 79 83.

2023-10-22 17:00:00 fin : 2023-10-22 23:30:00. EUR.

Saint-Marcel-sur-Aude 11120 Aude Occitanie



Wine tasting and meal at Château de Massignan

Château de Massignan, a former winegrowing estate transformed into accommodation by Carolin and Justin, opens its doors for a wine tasting from 5pm. This is an opportunity to discover the hidden corners of the garden and its panoramic terrace, but above all to taste the 3-color IGP Pays D?Oc wines from Domaine du Quay.

Located in the heart of the village of Saint Marcel-sur-Aude, the Pendriez brothers have been making wine together since 2006. Olivier, Marc and Céline will take their time and put all their passion into telling you the story of this family estate since 1590, and their secret to winemaking!

Meal: local produce starter, main course, dessert

Adults: 30€ – wine included.

Children: 15? – juice included.

Reservations required: 06 81 38 79 83

Degustación de vinos y comida en el Château de Massignan

El Château de Massignan, antigua finca vinícola transformada en alojamiento por Carolin y Justin, le abre sus puertas para una degustación de vinos a partir de las 17:00 h. Esta es su oportunidad para descubrir los rincones ocultos del jardín y su terraza panorámica, y sobre todo para degustar los vinos de 3 colores IGP Pays D’Oc del Domaine du Quay.

Esta finca se encuentra en el corazón del pueblo de Saint Marcel-sur-Aude, donde los hermanos Pendriez elaboran vino juntos desde 2006. Olivier, Marc y Céline se tomarán su tiempo y pondrán toda su pasión en contarle la historia de esta propiedad familiar que se remonta a 1590 y sus métodos secretos de vinificación

Comida: entrante de productos locales, plato principal y postre

Adultos: 30€ – vino incluido

Niños: 15? – incluido zumo de fruta.

Imprescindible reservar: 06 81 38 79 83

Weinprobe und Essen im Château de Massignan

Das Château de Massignan, ein ehemaliges Weingut, das von Carolin und Justin in eine Unterkunft umgewandelt wurde, öffnet Ihnen ab 17 Uhr seine Türen für eine Weinprobe. Die Gelegenheit, die versteckten Ecken des Gartens und der Panoramaterrasse zu entdecken, aber vor allem die Weine in drei Farben der IGP Pays D?Oc der Domaine du Quay zu probieren.

Dieses Weingut liegt im Herzen des Dorfes Saint Marcel-sur-Aude, wo die Geschwister Pendriez seit 2006 gemeinsam Wein herstellen. Olivier, Marc und Céline werden sich Zeit nehmen und ihre ganze Leidenschaft einbringen, um Ihnen die Geschichte dieses seit 1590 in Familienbesitz befindlichen Weinguts und ihr Geheimnis der Weinherstellung zu erzählen!

Mahlzeit: lokale Produkte Vorspeise, Hauptgericht, Dessert

Erwachsene: 30?- inklusive Wein.

Kinder: 15? – inkl. Fruchtsaft.

Reservierung erforderlich: 06 81 38 79 83

