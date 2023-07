FESTIVAL VENTS DE SCÈNES – LA FILLE DU PUISATIER Saint-Marcel-sur-Aude, 26 juillet 2023, Saint-Marcel-sur-Aude.

Saint-Marcel-sur-Aude,Aude

Le Festival Vents de Scènes organisé par les communes de Paraza, Saint Marcel d’Aude, Ginestas, Saint Nazaire d’Aude, Roubia, Ventenac, Argens et Sainte Valière, présente : la fille du puisatier par la Compagnie Baudracco.

En 1939, à l’aube de la seconde guerre mondiale, Patricia, la fille du puisatier, Pascal Amoretti, se retrouve enceinte de Jacques Mazel, jeune aviateur, fils unique d’une famille de commerçants aisés. Celui-ci est mobilisé. Ses parents refusent de reconnaître l’enfant. Amoretti, est contraint de chasser sa fille de la maison familiale. Peu après, Jacques Mazel est porté disparu, son avion s’étant écrasé, en flammes derrière les lignes allemandes….

The Festival Vents de Scènes, organized by the communes of Paraza, Saint Marcel d’Aude, Ginestas, Saint Nazaire d’Aude, Roubia, Ventenac, Argens and Sainte Valière, presents: La fille du puisatier by Compagnie Baudracco.

In 1939, at the dawn of the Second World War, Patricia, the daughter of the well-digger Pascal Amoretti, finds herself pregnant by Jacques Mazel, a young airman and the only son of a wealthy merchant family. He is mobilized. His parents refuse to recognize the child. Amoretti is forced to expel his daughter from the family home. Shortly afterwards, Jacques Mazel is reported missing, his plane having crashed in flames behind German lines…

El Festival Vents de Scènes, organizado por los municipios de Paraza, Saint Marcel d’Aude, Ginestas, Saint Nazaire d’Aude, Roubia, Ventenac, Argens y Sainte Valière, presenta: La fille du puisatier de la Compagnie Baudracco.

En 1939, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, Patricia, la hija del buscavidas Pascal Amoretti, se queda embarazada de Jacques Mazel, un joven aviador, hijo único de una rica familia de comerciantes. Es llamado a filas. Sus padres se niegan a reconocer al niño. Amoretti se ve obligado a echar a su hija de la casa familiar. Poco después, Jacques Mazel es dado por desaparecido, al estrellarse su avión en llamas tras las líneas alemanas…

Das Festival Vents de Scènes, das von den Gemeinden Paraza, Saint Marcel d’Aude, Ginestas, Saint Nazaire d’Aude, Roubia, Ventenac, Argens und Sainte Valière organisiert wird, präsentiert: la fille du puisatier (Die Tochter des Brunnenbauers) von der Compagnie Baudracco.

1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, wird Patricia, die Tochter des Brunnenmeisters Pascal Amoretti, von Jacques Mazel, einem jungen Flieger und einzigen Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie, schwanger. Dieser wird zur Armee eingezogen. Seine Eltern weigern sich, das Kind anzuerkennen. Amoretti ist gezwungen, seine Tochter aus dem Haus der Familie zu vertreiben. Kurz darauf wird Jacques Mazel vermisst, dessen Flugzeug brennend hinter den deutschen Linien abgestürzt ist…

